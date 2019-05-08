السعودية اليوم / محطتا الشعيبة وتوليد تبوك تحققان شهادة الآيزو في الالتزام وإدارة نظام الجودة



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

حازت محطة الشعيبة ومحطة توليد تبوك على شهادة الآيزو (19600: 2014)، في مجال تطبيق نظام معايير الالتزام Compliance لتكون أولى المحطات في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى "

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لنشاط عمليات التوليد في الشركة المهندس خالد الطعيمي، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً في التميز والحرص على مواكبة أعلى معايير الجودة، وضمن جهود النشاط المستمرة والواعدة للتطوير والإتقان، حيث يتم تطبيق خطة المواصفة، التي تتضمن عدة مراحل منها: برامج التوعية، وجمع البيانات وتقييمها، واستكمال المتطلبات، والتدريب، والحصول على شهادة الآيزو في المجال المستهدف، مبيناً أن تحقيق متطلبات المواصفة يبشر بالمزيد من التحسين والإنجاز، من خلال نظام إدارة الامتثال (الالتزام) ونظام إدارة الجودة بطريقة ممنهجة ومدروسة.

وبين الطعيمي أن تطبيق عدة مواصفات يتم من خلاله تحقيق العديد من الإيجابيات التي تسهم في تحسين بيئة العمل، من أبرزها مواصفة آيزو 19600 التي تستند على مبادئ، منها: "الشفافية والاستدامة"، وتساعد المنظمة في تحديد الأنظمة والسياسات التي تنطبق على أعمالها لتقييمها وتحديثها ومتابعتها، وهي كذلك أداة لتصحيح الأخطاء وتفادي تكرارها، ونظام يحدد المسؤوليات الإدارية والصلاحيات، ويؤسس أسلوباً إحصائياً يساعد في اتخاذ القرارات بدقة أفضل، كما هي نظام رقابة وتدقيق للتأكد من مدى تحقيق شروط الجودة لتلبية رغبات العميل الداخلي والخارجي .

الجدير بالذكر أن نشاط التوليد حقق خلال هذا العام العديد من الانجازات المهمة، التي كان من أبرزها ما يتعلق بمواكبة المقاييس العالمية في إدارة أعماله، حيث تمكن النشاط،

حتى الآن، من تطبيق مواصفة الآيزو للإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، لإدارات محطات التوليد والحصول على 13 شهادة معتمدة.

// انتهى //

16:23ت م

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الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسحازت محطة الشعيبة ومحطة توليد تبوك على شهادة الآيزو (19600: 2014)، في مجال تطبيق نظام معايير الالتزام Compliance لتكون أولى المحطات في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى " السعودية للكهرباء"، كما حصلت على شهادة الأيزو (9001: 2015) الخاصة بإدارة نظام الجودة QMS.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لنشاط عمليات التوليد في الشركة المهندس خالد الطعيمي، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً في التميز والحرص على مواكبة أعلى معايير الجودة، وضمن جهود النشاط المستمرة والواعدة للتطوير والإتقان، حيث يتم تطبيق خطة المواصفة، التي تتضمن عدة مراحل منها: برامج التوعية، وجمع البيانات وتقييمها، واستكمال المتطلبات، والتدريب، والحصول على شهادة الآيزو في المجال المستهدف، مبيناً أن تحقيق متطلبات المواصفة يبشر بالمزيد من التحسين والإنجاز، من خلال نظام إدارة الامتثال (الالتزام) ونظام إدارة الجودة بطريقة ممنهجة ومدروسة.وبين الطعيمي أن تطبيق عدة مواصفات يتم من خلاله تحقيق العديد من الإيجابيات التي تسهم في تحسين بيئة العمل، من أبرزها مواصفة آيزو 19600 التي تستند على مبادئ، منها: "الشفافية والاستدامة"، وتساعد المنظمة في تحديد الأنظمة والسياسات التي تنطبق على أعمالها لتقييمها وتحديثها ومتابعتها، وهي كذلك أداة لتصحيح الأخطاء وتفادي تكرارها، ونظام يحدد المسؤوليات الإدارية والصلاحيات، ويؤسس أسلوباً إحصائياً يساعد في اتخاذ القرارات بدقة أفضل، كما هي نظام رقابة وتدقيق للتأكد من مدى تحقيق شروط الجودة لتلبية رغبات العميل الداخلي والخارجي .الجدير بالذكر أن نشاط التوليد حقق خلال هذا العام العديد من الانجازات المهمة، التي كان من أبرزها ما يتعلق بمواكبة المقاييس العالمية في إدارة أعماله، حيث تمكن النشاط،حتى الآن، من تطبيق مواصفة الآيزو للإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، لإدارات محطات التوليد والحصول على 13 شهادة معتمدة.// انتهى //16:23ت م0138

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