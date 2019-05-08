السعودية اليوم / بلدية النعيرية ترفع أكثر من 17 ألف م3 أنقاض ومخلفات



النعيرية 03 رمضان 1440 هـ الموافق08 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في إدارة الحركة والصيانة وقسم النظافة بالبلدية حملة شاملة على مخطط (10/63) حي الصناعية بالمحافظة لإزالة الأنقاض والنفايات والسيارات التالفة من الساحات والشوارع الرئيسة ورفع الرمال وتسوية الأرض الفضاء، وذلك ضمن مشاركتها بحملة معالجة التشوّه البصري (تحسين المشهد الحضري - كذا أحلى) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة كافة أمانات المملكة والبلديات التابعة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية تهدف من خلال الحملة إلى تطوير وتحسين جوانب النظافة العامة عبر إزالة جميع التشوّهات البصرية في الشوارع العامة والفرعية والساحات بالمنطقة، ورفع مخلفات البناء والأنقاض وتسوية الأرض الفضاء، وكنس وإزالة الرمال من الأرصفة والطرق، مشيرًا إلى أنه تمّ رفع (17,780 م3) من الأنقاض والنفايات والرمال وتسوية الأراضي الفضاء.

وأضاف المهندس الرجباني أن الهدف الرئيسي للحملة هو الحد من ظاهرة التلوث البصري، وإزالة جميع التشوهات بالمحافظة، لافتا إلى أن قسم النظافة استبدل خلال الشهر الماضي (15) حاوية تالفة و (180) برميلا وتم إزالة (57) لوحة إعلانية مخالفة, مضيفاُ أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج رش مكثف لمكافحة الحشرات, باستخدم أجهزة الرش وأجهزة الدخان والمبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة الحشرات بحسب ما هو معد بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة.

وأهاب رئيس البلدية بكافة المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال المحافظة على النظافة العامة وضرورة وضع النفايات بمكانها المخصص, وعدم رمي مخلفات البناء بشكل عشوائي في الساحات والأماكن الأخرى, داعيا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية من خلال مركز 940.

// انتهى //

16:23ت م

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