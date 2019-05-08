اجتماعي / انطلاق مشروع "رمضان أمان 2019م" بمنطقة الباحة



الباحة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

انطلق في منطقة الباحة، مشروع "رمضان أمان 2019م", بحضور مدير الإدارة العامة للمرور بالباحة العقيد حسين بن أحمد مبارك, وينفذه عدد من المتطوعين بالمنطقة بالشراكة مع إدارة مرور بالباحة.

ويتضمن المشروع توزيع وجبات إفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المرورية قبل أذان المغرب بمشاركة المتطوعين والمتطوعات طيلة أيام شهر رمضان المبارك ، للإسهام في الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة الناتجة عن محاولة بعض سـائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار .

ويستهدف المشروع توعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد المرور والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار, وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

//انتهى//

16:19ت م

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