السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بلجيكا يقيم حفل الإفطار السنوي لشهر رمضان المبارك 1440هـ ‎



بروكسل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد حفل الأفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ، بحضور المواطنين السعوديين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، وذلك بمقر السفارة.

ورفع السفير الأحمد بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن المواطنين السعوديين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله - بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440هـ، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة.

وعبر الجميع عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - على ما تقدمه من خدمات جليله، وما تبذله من جهود لخدمة الاسلام والمسلمين في مختلف إنحاء العالم أملين ان يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على المملكة والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

حضر الحفل المواطنين السعوديين المقيمين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية بهذه المناسبة وبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

16:18ت م

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