السعودية اليوم / مدني حائل ينفذ الخطة الرمضانية على المنشآت التجارية



حائل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

نفذ الدفاع المدني بمنطقة حائل خطته خلال شهر رمضان المبارك، حيث كثف جولاته على المنشآت التجارية والترفيهية والصناعية ومخيمات إفطار الصائم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أنه تم إنذار 45 منشأة تجارية أخلّت بشروط الصيانة وأنظمة الوقاية وأعاقت مخارج الطوارئ حاثاً أصحاب المهن الصناعية والتجارية على ضرورة تحقيق السلامة في منشآتهم لتفادي الإغلاق النهائي أو إحالتها إلى لجان النظر في مخالفات السلامة.

// انتهـى //

16:18ت م

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