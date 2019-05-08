السعودية اليوم / القنصل السعودي في هونج كونج يستقبل موفد الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة



هونج كونج 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل القنصل العام للمملكة في هونج كونج الدكتور عمر بن بخيت البنيان في مكتبه بالقنصلية، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإمامة المصلين في صلاة التراويح في هونج كونج الدكتور نايف بن إبراهيم المسعد .

وفي مستهلّ اللقاء، رحب البنيان بالدكتور المسعد مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لمسلمي هونج كونج بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لخدمة الإسلام والمسلمين، وإيفاد الأئمة كل عام لإمامة المصلين في صلاة التراويح، ولنشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، وتبصير الناس بأمور دينهم في هذا الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، أثنى الدكتور نايف المسعد على ما تقوم به قنصلية المملكة في هونج كونج من خدمات جليلة تعكس رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

16:17ت م

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