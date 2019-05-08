ثقافي / عبر مكتبتها المتنقلة وحافلة مصادر التعلم .. مكتبة المؤسس تكثف خدماتها خلال شهر رمضان



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

تكثف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من حضور حافلات مصادر التعلم والمكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان الكريم، تفعيلاً ومواصلة لجهودها المعرفية في إيصال الثقافة لمختلف القراء، والعمل على الوصول للقارئ في الأماكن العامة " الحدائق العامة والميادين والأسواق

الكبرى والساحات ".

وتسعى المكتبة المتنقلة إلى إيصال الخدمة القرائية والبحثية إلى جميع مناطق ومدن المملكة العربية

وانتفع من مجمل خدمات المكتبات المتنقلة 870 ألف مستفيد منذ إنشائها، حيث استفاد من خدمة المكتبة الالكترونية وخدمة الانترنت 125 ألف مستفيد، أما قاعات الاطلاع فقد استفاد منها ما يتجاوز 250 ألف مستفيد، واستقبلت برامج الرسم للأطفال 65 ألف طفل، فيما استفاد 435 ألف من خدمات المتنقلة.

وقامت المكتبة المتنقلة مؤخرا بتحويل المواد السمعية والبصرية التقليدية إلى مواد إلكترونية، كما قامت بطباعة وتوزيع أكثر من 40 ألف نسخة من كتيبات تعريفية بالمكتبة المتنقلة وأنشطة المكتبة الأخرى، زيادة الطاقة الاستيعابية لرواد للمكتبة المتنقلة عن طريق تجهيزات مكتبية خارج المكتبة.

حافلات مصادر التعلم التي تذهب إلى المستفيدين في أماكن تواجدهم في المتنزهات و الميادين لها أثر بالغ كونها أحد المشروعات الحديثة في المملكة العربية السعودية، إسهاماً في تحقيق المحور الأول من رؤية المملكة 2030 المتمثل في مجتمع حيوي بيئته عامرة يدعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة.

ويشكل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يسهم في دعم مسيرة التشجيع على القراءة في الأماكن العامة.

ويركز المشروع على الوجود في عدة ساحات بالرياض منها: ساحة محمد القاسم في حي الروابي، ومتنزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، وحديقة العقيق، وحديقة الروضة، وطريق الملك عبدالله، وفي حي لبن، والملز، والعليا، والفريان، والشفاء .

// انتهى //

16:16ت م

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الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واستكثف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من حضور حافلات مصادر التعلم والمكتبة المتنقلة خلال شهر رمضان الكريم، تفعيلاً ومواصلة لجهودها المعرفية في إيصال الثقافة لمختلف القراء، والعمل على الوصول للقارئ في الأماكن العامة " الحدائق العامة والميادين والأسواقالكبرى والساحات ".وتسعى المكتبة المتنقلة إلى إيصال الخدمة القرائية والبحثية إلى جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية والتعريف بالمشاريع التي تقدمها المكتبة والتفاعل مع الأنشطة الثقافيــــــة والعلمية، والمشاركة في المهرجانات الثقافية ومعارض الكتب التي تعقد في مناطق المملكة ، وهي عبارة عن حافلة من دورين خصصت كمكتبات متنقلة، تضم كل مكتبة رفوفاً تستوعب ثلاثة آلاف كتاب ومادة معرفية، ومقسمة إلى عدة أقسام فهناك ركن للإنترنت مجهز بعدد ثمان حاسبات آلية، وركن آخر لعرض الأفلام والبرامج التربوية يستوعب عشرة أطفال، ثم ركن للقراءة والاطلاع يستوعب عشرة أشخاص .وانتفع من مجمل خدمات المكتبات المتنقلة 870 ألف مستفيد منذ إنشائها، حيث استفاد من خدمة المكتبة الالكترونية وخدمة الانترنت 125 ألف مستفيد، أما قاعات الاطلاع فقد استفاد منها ما يتجاوز 250 ألف مستفيد، واستقبلت برامج الرسم للأطفال 65 ألف طفل، فيما استفاد 435 ألف من خدمات المتنقلة.وقامت المكتبة المتنقلة مؤخرا بتحويل المواد السمعية والبصرية التقليدية إلى مواد إلكترونية، كما قامت بطباعة وتوزيع أكثر من 40 ألف نسخة من كتيبات تعريفية بالمكتبة المتنقلة وأنشطة المكتبة الأخرى، زيادة الطاقة الاستيعابية لرواد للمكتبة المتنقلة عن طريق تجهيزات مكتبية خارج المكتبة.حافلات مصادر التعلم التي تذهب إلى المستفيدين في أماكن تواجدهم في المتنزهات و الميادين لها أثر بالغ كونها أحد المشروعات الحديثة في المملكة العربية السعودية، إسهاماً في تحقيق المحور الأول من رؤية المملكة 2030 المتمثل في مجتمع حيوي بيئته عامرة يدعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة.ويشكل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يسهم في دعم مسيرة التشجيع على القراءة في الأماكن العامة.ويركز المشروع على الوجود في عدة ساحات بالرياض منها: ساحة محمد القاسم في حي الروابي، ومتنزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، وحديقة العقيق، وحديقة الروضة، وطريق الملك عبدالله، وفي حي لبن، والملز، والعليا، والفريان، والشفاء .// انتهى //16:16ت م0124

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