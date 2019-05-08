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شكرا لقرائتكم ساعات تفصلنا عن إيداع دعم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ساعات تفصلنا عن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب ملايين المواطنين إيداع الدفعة الثامنة عشرة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية مع الساعات الأولى من صباح الخميس.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أكّد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلًا من العاشر من نفس الشهر.
من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).
وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.
ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.
يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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