ساعات تفصلنا عن إيداع دعم حساب المواطن

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب ملايين المواطنين إيداع الدفعة الثامنة عشرة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية مع الساعات الأولى من صباح الخميس.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكّد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلًا من العاشر من نفس الشهر.

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من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).