موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان ومواقيت الصلاة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة في اليوم الثالث من رمضان المبارك، عند الساعة 06:49، فيما يؤذن للمغرب الثالث من رمضان في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:55 بحسب حسب تقويم أم القرى.

Advertisements

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:27، فيما سيكون عند الساعة 06:40 في بريدة.

وعند الساعة 06:16 سيكون الصائمون في الدمام هم أول مَن يُفطر، فيما سيكون أهالي تبوك آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 07:13 ويسبقهم أهالي سكاكا حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساء.

ونقدم فيما يلي إمساكية اليوم الثالث من رمضان الموافق 8 مايو 2019 في أهم المدن السعودية.