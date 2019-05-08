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شكرا لقرائتكم موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان ومواقيت الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان ومواقيت الصلاة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة في اليوم الثالث من رمضان المبارك، عند الساعة 06:49، فيما يؤذن للمغرب الثالث من رمضان في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:55 بحسب حسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:27، فيما سيكون عند الساعة 06:40 في بريدة.
وعند الساعة 06:16 سيكون الصائمون في الدمام هم أول مَن يُفطر، فيما سيكون أهالي تبوك آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 07:13 ويسبقهم أهالي سكاكا حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساء.
ونقدم فيما يلي إمساكية اليوم الثالث من رمضان الموافق 8 مايو 2019 في أهم المدن السعودية.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:23
|05:45
|12:18
|03:37
|06:49
|08:49
|المدينة المنورة
|04:17
|05:42
|12:19
|03:45
|06:55
|08:55
|الرياض
|03:48
|05:13
|11:50
|03:17
|06:27
|08:27
|بريدة
|03:55
|05:22
|12:01
|03:31
|06:40
|08:40
|الدمام
|03:30
|04:57
|11:37
|03:07
|06:16
|08:16
|أبها
|04:20
|05:39
|12:07
|03:19
|06:34
|08:34
|تبوك
|04:19
|05:48
|12:31
|04:05
|07:13
|09:13
|حائل
|04:01
|05:29
|12:10
|03:42
|06:51
|08:51
|عرعر
|03:53
|05:26
|12:13
|03:52
|07:00
|09:00
|جازان
|04:22
|05:41
|12:07
|03:16
|06:32
|08:32
|نجران
|04:14
|05:33
|12:00
|03:10
|06:26
|08:26
|الباحة
|04:20
|05:41
|12:11
|03:27
|06:41
|08:41
|سكاكا
|04:00
|05:31
|12:16
|03:53
|07:01
|09:01
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