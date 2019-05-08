خمسة برامج دينية على روتانا خليجية في رمضان

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتفي روتانا خليجية بالروحانيات والأجواء الإيمانية الخاصة بالشهر الفضيل، وتُخصص مساحة من خريطتها للبرامج الدينية والاجتماعية والحياتية هذا العام، عبر باقة من البرامج الهامة التي تعرضها خلال أيام وليالي رمضان.

تجمع روتانا خليجية خلال رمضان 2019 باقة من أهم العلماء والمشايخ، حيث يتناول الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامجه “منهج التائبين” شروط التوبة وأركانها وكيف يتوب الإنسان ويعود إلى ربه تعالى من جديد. فيما يُقدم الشيخ د. عائض القرني برنامج “صلوا عليه وسلموا”.

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ويتواصل اللقاء في الموسم الثاني من البرنامج التوعوي “نفوس مطمئنة” مع الدكتور طارق حبيب استشاري الصحة النفسية، الذي يُقدم العديد من النصائح الهامة والمفيدة حول الأمراض النفسية، ويشرح بشكل مبسط وسهل المشاكل التي يعاني منها الناس، ومنها التوتر والضغط والاكتئاب، مفصلاً مسبباتها وتشخيصها وعلاجها.

ويستعرض برنامج “ما قلّ ودلّ” مع الداعية فيصل الكاف، قضايا أخلاق دينية أصيلة وتطبيقاتها في حياتنا المعاصرة في فقرات قصيرة متتابعة.

ويعود الدكتور راشد الزهراني من جديد لاستكمال ما بدأه في المواسم السابقة، حيث يطل على مشاهدي روتانا خليجية في رمضان يومياً في الموسم الثالث من برنامج “أسرار القرآن”.