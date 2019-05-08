دعاء اليوم الثالث من رمضان وأفضل أوقات استجابته

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُستحب الدعاء خلال شهر رمضان المبارك؛ لما له من أهمية كبرى وأجر عظيم لكل مسلم، وهناك بعض الأدعية المهمة ومنهم دعاء اليوم الثالث من رمضان الموافق اليوم الأربعاء.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنكِ ولو بعد حين”.

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أما دعاء اليوم الثالث من رمضان فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيّ -ﷺ-: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”.

وبالنسبة إلى ثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان وتحديدًا هذا الجعاء، “مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى”.

ويمكن أن يقال دعاء اليوم الثالث من رمضان في أي وقت ولكن هناك أوقات استجابة الدعاء كثيرة، حيث تعد أفضل أوقات استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وعند الآذان، والوقت بين الأذان وإقامة الصلاة، كما أن وقت السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة من الأوقات التي يزيد فيها رجاء الإجابة.