- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نصائح لمرضى الغسيل الكلوي خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصائح لمرضى الغسيل الكلوي خلال شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
شددت وزارة الصحة على مرضى الغسيل الكلوي ضرورة استشارة الطبيب في القدرة على الصيام من عدمه ، وأهمية تنظيم جلسات الغسيل بحيث تكون بعد الإفطار ولو تعذر يفطر المريض في يوم جلسة الغسيل .
وقدمت ” الصحة ” جملة من النصائح العامة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة صم بصحة، مؤكدة أهمية مراجعة الطبيب لمعرفة أوقات وجرعات الأدوية حال الصيام وتحديد كمية السوائل المسموحة ، إضافة إلى ومعرفة الأعراض التي تمثل خطورة وتستوجب الذهاب للمستشفى ، وأيضاً مراجعة أخصائي التغذية لمعرفة الأطعمة الواجب الإمتناع عنها أو تقليلها بعد الإفطار والحصول على رقم تواصل وحدة الغسيل التي يغسل بها أو الاتصال على 937 حال الضرورة .
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لمرضى الغسيل الكلوي خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.