الان تتابع كلية الملك خالد العسكرية: إضافة تخصصين جديدين للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، اليوم، عن إضافة تخصصين جديدين للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية. وأوضحت الكلية أنه سيبدأ التقديم عليها من اليوم الأربعاء 3 / 9 / 1440هـ وحتى 8 / 9 / 1440هـ، وذلك عبر الرابط :https://www.kkmar.gov.sa

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