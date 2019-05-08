الشورى يقرّ مشروع نظام الإقامة المميزة …شاهد تفاصيل النظام

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وافق مجلس الشورى، اليوم،‏ على مشروع نظام الإقامة المميزة والتي تخص المقيمين في المملكة.

وبحسب ماتحصلت عليه الخليج 365 من أبرز مزايا مشروع نظام الإقامة المميزة يتمتع حاملها بعدة مزايا يترتب عليها واجبات منها الإقامة في المملكة مع أسرته، وكذلك تأشيرات زيارة الأقارب ، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي،ومن المزايا يمنح حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ثانيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

وللإقامة المميزة نوعان إحداهما غير محددة المدة، والأخرى إقامة محددة لسنة واحدة قابلة للتجديد.

ومن شروط طلب الحصول على الإقامة المميزة توفر إقامة دائمة (خمس سنوات) بالنسبة للفئات المقيمة، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق .

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الحد مم نظام التستر والمخالفات التجارية بالإضافة إلى تحقيقه دخلًا إضافيًا للدولة وفق الرسوم المحدد للنظام.