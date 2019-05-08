المنظمة الدولية للاتحادات المعترف بها رياضيا (AIMS) تكرم الاتحاد الدولي للهجن

جدة - عمرو شويل أستراليا - مخلد العتيبي:

شهدت وقائع جلسات مؤتمر القمة الرياضية المنعقدة في مدينة قولد كوست الأسترالية خلال الفترة من 5 الى 10 مايو 2019، تسلم درع تكريم مقدم من رئيس المنظمة الدولية للاتحادات المعترف بها رياضيا AIMS السيد ستيفن فوكستكريم.

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حيث استلم التكريم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عضو اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن ورئيس الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بمناسبة حضور الاتحاد الدولي للهجن كعضو مراقب في المنظمة الدولية للاتحادات المعترف بها رياضيا AIMS.

كما شهد المؤتمر حضور سعادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون كأحد ابرز الضيوف ومن جانب الاتحاد الدولي للهجن أمين الاتحاد الدولي للهجن الأستاذ محمد حماد البلوي .

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للهجن انشأ في سبتمبر الماضي ومقره الرياض وذلك خلال إقامة مهرجان ولي العهد للهجن بحضور اكثر من ١٤ دولة .