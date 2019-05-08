الان تتابع بالأسماء.. تعليم الطائف يعتمد المكلفين بالتشكيلات المدرسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، قرارات تكليف المعلمين/ات المكلفين بالتشكيلات المدرسية (رائد /ة نشاط ، مرشد /ة طلابي /ة ،معلم /ة موهوبين للعام ١٤٤٠/١٤٤١. Advertisements وجاء أسماء المكلفين كالتالي:

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