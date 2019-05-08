موعد نزول حساب المواطن صرف دفعة شهر مايو 2019

برنامج حساب المواطن قام بتسليم أولى دفعات دعم المواطن، حيث تسلم مبلغ الاستحقاق والذى بلغ حوالى 2 مليار ريال أكثر من 10 مليون مواطن سعودى، ممن ينطبق عليهم الشروط، بينما لم يتسلم أكثر من 2 مليون مواطن ممن تقدموا لتسجيل حساب مواطن الأموال مثل الباقيين، وأعلنوا عن تضررهم مما حدث. ياتى هذا فى اطار الجهود التى تبذلها الحكومة السعودية، لرفع مستوى معيشة المواطنين السعوديين، الذين يتضررون من ارتفاع أسعار الطاقة والبترول خلال الشهور القادمة.

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تعرف على رابط الاعتراض على مبلغ الاستحقاق

وقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه بالامكان بدءاً من اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، السماح للأشخاص المسجلين غبى حساب مواطن، تقديم شكوى اذا كان لديهم أي اعتراض على على قيمة مبلغ الدعم المقدم لهم، ف وذلك من خلال هذا الرابط

حيث أكد حساب مواطن، أن الشخص الذى يريد تقديم الشكوى يمكنه الدخول من خلال هذا الرابط ، وهناك ستكون هناك أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني، فى خلال خمسة أيام بعد كل ايداع مبلغ الدعم، وأنه بعد استلام الشكوى سيتم التحقق منها فى خلال ثلاثة أشهر، وفي حالة تم قبول الشكوى فإنه فى الحال سيقوم برنامج حساب مواطن، بصرف قيمة الدعم بأثر رجعي عن كل الشهور التي فاتته.

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ودعا برنامج د حساب مواطن جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، إلى زيارة حساباتهم على الرابط؛ لمعرفة نتيجة استحقاقهم، وأنه فى حالة وجود أى مشكلة كما يمكنهم التواصل على الرقم (19912)، أو على حساب برنامج مواطن على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

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موعد صرف الدفعة الثانية عشر

كان من المفترض أن يتم صرف حساب مواطن يوم السبت المقبل، ولكنه يوم إجازة رسمية في السعودية، وبناء عليه سيكون موعد صرف الدفعة الثانية عشر يوم الأحد الموافق 11 شهر نوفمبر الجاري.

موعد صرف دفعة مايو 2019

التصريحات الأخيرة لمسؤولى برنامج حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية أكدوا أن موعد صرف دفعة شهر مايو من حساب مواطن سيكون يوم الخميس 9 مايو 2019.

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