الآن: حساب المواطن يفصل في أخطاء تسليم مبالغ للزوجات واخر موعد للتسجيل

بدأ العد التنازلى لصرف أول بدل وذلك سيكون عن حاسبة حساب المواطن، ذلك فى اطار الجهود المبذولة من الحكومة السعودية، لرفع مستوى المعيشة للكثير من فئات الشعب السعودى المتضررة من ارتفاع الأسعار والأحوال الاقتصادية السيئة، والفئات التى سيصيبها الضرر من الارتفاع المتوقع لأسعار الطاقة، والذى سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع بقية السلع وغلاء المعيشة.

الفئات التى ستستفيد من حساب المواطن السعودي

أكدت الجهات المخاصة أن هناك الكثير من الفئات ستستفيد من حساب المواطن السعودى، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما الاشخاص الذين لم يتزوجوا سواء كان ذكر أو أنثى، وسواء كان أرمل أو مطلق أو أعزب، فانه من حقه الستفادة من حساب المواطن، كذلك الزوجة السعودية المتزوجة من شخص أجنبى، كما يحق للزوجة الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودى الاستفادة منه.

موعد صرف مبالغ برنامج حساب المواطن

كانت حاسبة حساب المواطن، قد تم الاعلان عنها إبتداء من الأربعاء 13 ديممبر لعام 2017، وواستمر التسجيل فيها حتى يوم السادس عشر من ا ديسمبر، وقد تم الاعلان عن موعد صرف البدلات للفئات المستحقة من حساب المواطن وذلك إبتداء من اليوم الخميس 21 ديسمبر من عام 2017، وستكون موعد صرف الدفعة الثانية من البدلات في 10 يناير 2018 من بداية العام المقبل، وسيكون موعد تقديم الشكاوى بعدها بخمسة أيام.

رابط التسجيل في حساب المواطن

نضع لكم رابط حساب المواطن يمكنك الان الدخول عليه

ونقدم لكم أيضا فيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل عبر الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنها اختيار حساب المواطن

سنوافيكم بالجديد ان شاء الله.

عاجل موعد نزول حساب المواطن صرف الدفعة الثانية

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مركز خدمة العملاء فى حساب مواطن، أكد أن استلام مبالغ يكون عن طريق رب الاسرة فقط وأن الزوجة والأولاد يكونوا تابعين له، وأن الزوجات اللائى لهن زوج وولى أمر لايقبض أموال، جاء ذلك بعد حدوث أخطاء فى تسليم مبالغ لسيدات متزوجات ولهن أزواج، بعد حدوث بعض الأخطاء للمواطنين، الذين سجلوا زوجاتهم كمستقلات،وأكد مركز الدعم أن الحالات التى تستلم فيها الزوجة اموال يكون ذلك في حالة أن يكون زوجها سجينًا أو غائبا أو تكون مهجورة، وعليها تقديم الإثبات اللازم على ذلك.

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موعد نزول حساب مواطن الدفعة الثالثة

أكد برنامج حساب المواطن إنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من دعم “حساب المواطن” في حسابات المستحقين في 11 فبراير القادم.

يذكر أن البرنامج كان قد بدأ بعد الدفعة الثانية في التواصل مع المستفيدين، الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم البنكية, بسبب مشاكل لديهم في رقم الآيبان.

معلومات جديدة عن حساب المواطن و موعد صرف الدفعة الثانية

موعد صرف الدفعة الرابعة

المشرف العام على حساب المواطن السعودي أن المبالغ المستحقة لأصحاب الدفعة الرابعة من حساب المواطن السعودي سوف يتم دفعها يوم الأحد القادم الموافق 11 مارس 2018

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حساب المواطن يؤكد أن يوم الثلاثاء 10 أبريل،سيكون هو آخر موعد للتسجيل فى الدورة السادسة لشهر مايو للاشخاص الذين لم يسجلوا قبل ذلك في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa وموعد الدفعة الخامسة

سيتم تسليم دفعة مايو 2019 من ساب مواطن يوم الخميس التاسع من مايو و يستمر التسجيل فى دفعة يونيو الشهر القادم للمستحقين الجدد.

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