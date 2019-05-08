معلومات جديدة عن حساب المواطن و موعد صرف دفعة شهر مايو

موعد صرف دفعةمن حساب مواطن، تم الاعلان عنه من قبل المسؤولين عن حساب مواطن، وتأكد بأن صرف الدفعة الثالثة سوف يتأخر فى شهر فبراير وقد تم تحديد الموعد الرسمى لصرف حساب مواطن للمواطنين السعودين الذين تقدموا للتسجيل فى هذا البرنامج الحكومى ، وكان الدكتور على بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه قد تم صرف 2 مليار ريال فى الدفعة الاولى، ووصلوا فى حسابات أكثر من 10 مليون مواطن سعودى، ممن يستحقون الدعم من حساب مواطن.

مصير مليوني مواطن سعودي

من المفترض أنه قد تقدم أكثر 13 مليون مواطن سعودة ممن تنطبق عليهم الشروط، التى أعلنتها الحكومة السعودية عندما أنشات برنامج حساب مواطن، ولكن الأشخاص الذى تم صرف الدفعة الأولى لهم اليوم هم 10 مليون مواطن فقط، وتبقى أكثر من 2 مليون شخص، لم يصلهم المستحقات وقد تم منح هؤلاء مهلة خمسة أيام يحق لهم خلالها تقديم طلب اعتراض.

حذرت وزارة العمل من من التزوير فى أى بيانات،أو عدم الاهتمام بكتابة المعلومات كاملة.

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الفئات التي تلقت الدعم اليوم من حساب المواطن

أولا: الفئة الأولى وهؤلاء رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريال

ثانيا: الفئة الثانية وهؤلاء رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال

ثالثا: الفئة الثالثة وهؤلاء رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال

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رابعا: الفئة الرابعة وهؤلاء رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال

خامسا: الشريحة الخامسة وهؤلاء لا يستحقون الدعم،لان رواتبهم فوق 20160 ريال.

معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن

أكدت الجهات الحكومية فى السعودية، المسؤلة عن صرف مبالغ حساب المواطن، أن المبلغ الذي تم صرفه، اليوم الخميس، يتضمن فرق تكلفة الكهرباء بين سعرها الحالى والسعر الجديد الذى سيتم تطبيقه فى الشهور القادمة فى العام الجديد، كما أن يشمل أيضا فرق الزيادة المتوقعة فى أسعار البنزين، وأيضا الزيادات التى سيتم تطبيقها العام المقبل على السلع الغذائية المختلفة، قيمة الضريية التى سيتم اضافتها.

موعد نزول حساب مواطن صرف الدفعة الثالثة

كشف حساب المواطن في تغريدة تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين بعد 12 يوماً، وتحديداً في 11 فبراير القادم.

عاجل موعد نزول حساب المواطن صرف الدفعة الثانية

موعد صرف الدفعة الرابعة

المشرف العام على حساب المواطن السعودي أن المبالغ المستحقة لأصحاب الدفعة الرابعة من حساب المواطن السعودي سوف يتم دفعها يوم الأحد القادم الموافق 11 مارس 2018

أكد حساب المواطن أن يوم الثلاثاء 10 أبريل،سيكون هو آخر موعد للتسجيل فى الدورة السادسة لشهر مايو وذلك بالنسبة للاشخاص الذين لم يسجلوا قبل ذلك في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa وسيتم صرف الدفعه الخامس فى العاشر من ابريل

موعد صرف دفعة شهر مايو

سيكون موعد صرف دفعة مايو 2019 يوم الخميس القادم 2019، حسب ماورد من تصريحات للمسؤولين عن حساب مواطن

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