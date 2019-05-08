شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام الإقامة المميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم، على تعديل المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسم الملكي رقم (36/م) وتاريخ 1412/12/29هـ .

كما وافق المجلس على مشروع نظام الإقامة المميزة، التي يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.

كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الإقتصادية في الدول.