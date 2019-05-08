شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك خالد»: استمرار القبول للدراسات العليا حتى السبت المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبها)

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد التحويل الداخلي والخارجي بين الأقسام والكليات إضافة إلى استمرار القبول في الدراسات العليا بالجامعة.

وأوضحت الجامعة في بيان صحافي اليوم، أن التحويل الداخلي بين الكليات سيكون خلال الفترة من «5 ـ 10 رمضان الجاري»، كما تم تحديد يوم 10 رمضان موعدا لنهاية استقبال طلبات التحويل الخارجي، التي بدأت منذ 10 شعبان الماضي، وتم تحديد موعد تحويل الدرجة العلمية من البكالوريوس إلى الدبلوم من 14 رمضان الجاري حتى 24 من ذي القعدة القادم.

وفي سياق متصل تواصل عمادة الدراسات العليا استقبال المتقدمين والمتقدمات لبرنامجي دكتوراه، و 13 برنامجاً للماجستير مدفوع الرسوم حتى يوم السبت المقبل.