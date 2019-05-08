بفارق 140 ألف زائر.. الهنود يتفوقون على السعوديين في زيارة دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تصدرت الهند قائمة زوار دبي، وحافظت على مركزها الأول ضمن الأسواق العشر الرئيسة الأولى المصدرة للزوار إلى دبي خلال الربع الأول لعام 2019 بـ550 ألف زائر، تلتها السعودية بـعدد زوار بلغ 411 ألف زائر، وبفارق 140 ألف زائر، فيما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 326.586 زائرًا، بحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وواصلت الصين نموها خلال الربع الأول من هذا العام؛ إذ حلت في المركز الرابع محققة نموًّا بلغ 13 في المئة مع استقبال دبي 291.662 زائرًا، تلتها سلطنة عمان في المركز الخامس مسجلة نسبة نمو كبيرة بلغت 27 في المئة، وبعدد زوار بلغ 263.182 زائرًا. أما روسيا فسجلت دخول 234.142 زائرًا إلى دبي.

وسجلت ألمانيا نموًّا بنسبة 5 في المئة مع ترحيب دبي بــ203.651 زائرًا ألمانيًّا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت نموًّا طفيفًا بنسبة 3 في المئة، وبعدد زوار بلغ 185.864 زائرًا، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء "وام".

وحلت باكستان في المركز التاسع بعدد 137.015 زائرًا، وتقدمت فرنسا مركزين محققة نسبة نمو ملحوظة، وصلت إلى 17 في المئة، وبعدد زوار بلغ 121.189 زائرًا.

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وكان عدد زوار إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري قد اقترب من 5 ملايين زائر دولي بارتفاع 2 %.

وفيما يتعلق بالنتائج وفقًا للمناطق الجغرافية فقد سجَّلت منطقة دول أوروبا الغربية نتائج قوية في أعداد الزوار لليلة واحدة في الربع الأول من عام 2019؛ إذ شكلت ما نسبته 23 في المئة، وحافظت على مركزها منذ عام 2018.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثاني بنسبة 17 في المئة، ومنطقة دول جنوب آسيا بـــ 16 في المئة من حيث أعداد الزوار الدوليين.

كما شكلت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا ما نسبته 11 في المئة؛ وهو ما يعكس النمو المستدام الذي يأتي كثمرة لجهود دبي للسياحة، والتزامها باستراتيجية تنويع الأسواق.