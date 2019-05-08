، أهالي الحائر بالرياض لـ"الخليج 365": انقطاع خدمة الجوال صار جزءاً من حياتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا شركة الاتصالات التدخل لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها

ناشد أهالي الحائر بالرياض الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر إنهاء معاناتهم مع غياب خدمة الجوال، الذي طال أمده، حسب قولهم.

وذكر المواطن فايز بن مناحي آل عمران لـ"الخليج 365" أن غياب خدمة الجوال في الحائر مستمر، ناهيك عن ضعف الشبكة والبطء في تصفح الإنترنت، فلك أن تتخيل أن الجوال ينقطع عنا يوماً أو يومين فتتوقف مصالحنا، وننقطع عن العالم الخارجي؛ لأن كثيراً من التعاملات تتم عن طريق الخدمات الإلكترونية.

وأضاف "آل عمران": أرسلنا برقيات عديدة للمسؤولين في شركة الاتصالات السعودية وقابلناهم في مكاتبهم ونقلنا لهم معاناتنا ولكن دون جدوى.

وناشد "آل عمران" الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية التدخل لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها.