، "الخليج 365" تكشف تفاصيل وشروط نظام الإقامة المميزة..تأشيرات وحرية تنقل ويشترط "الملاءة المالية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافقه ٧٦ وعارضه ٥٥ ومتوقع ينهض بالاقتصاد

كشفت "الخليج 365" تفاصيل نظام الإقامة المميزة التي أقره الشورى اليوم وهي المعاملة القادمة من مجلس الوزراء للدراسة فوافق عليها ٧٦ عضو إلا أن البعض عارضها وعددهم ٥٥ عضو فكان السواد الأعظم يرون أهمية النظام لما له من مصالح للبلد والقضاء على بعض أوجه التستر ويدفع بعجلة الاقتصاد ويحرك النشاط التجاري خاصة وإن النظام يشترط "الملاءة المالية" للمتقدم حتى يستفيد من الإقامة المميزة .

ويمنح النظام المقيم عدة امتيازات كالإقامة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشأت القطاع الخاص والتتقل بينها وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة وتكون الإقامة أما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد .

ومن الشروط التي يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول ولايقل العمر عن ٢١ عام وإثبات ملاءة مالية وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية وسجل جنائي خالي من السوابق وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية .