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تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران، خلال شهر شعبان، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٦٣كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ٣٥ شخصاً، بينهم ١٨ متهماً من الجنسية الإثيوبية، و١١ متهماً من الجنسية اليمنية، وستة متهمين من الجنسية الصومالية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: أحيل المتهمون والمواد المخدرة، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود سيتصدون بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود.
حرس حدود جازان ونجران يحبط تهريب 1.3 طن حشيشذياب الشمري الخليج 365 2019-05-08
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران، خلال شهر شعبان، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٦٣كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ٣٥ شخصاً، بينهم ١٨ متهماً من الجنسية الإثيوبية، و١١ متهماً من الجنسية اليمنية، وستة متهمين من الجنسية الصومالية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: أحيل المتهمون والمواد المخدرة، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود سيتصدون بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
03:24 PM
توقيف 35 من المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران، خلال شهر شعبان، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٦٣كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ٣٥ شخصاً، بينهم ١٨ متهماً من الجنسية الإثيوبية، و١١ متهماً من الجنسية اليمنية، وستة متهمين من الجنسية الصومالية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: أحيل المتهمون والمواد المخدرة، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود سيتصدون بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود.
، حرس حدود جازان ونجران يحبط تهريب 1.3 طن حشيش ،
المصدر : الخليج 365
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