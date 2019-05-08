، أمير جازان ينوه بجهود "وقف الملوان" الخيري بالرياض.. "الخليج 365" حلقة الوصل ،

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نوّه أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجهود رئيسة مجلس إدارة مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض نورة العجمي على تفاعل المؤسسة مع أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين في سجون المنطقة في قضايا مطالبات مالية، ومساهمتها في إطلاق سراح خمسة عشر نزيلاً ونزيلةً، بعد تسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
وثمّن أمير المنطقة هذه المبادرة المجتمعية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة المعسرين، متمنياً للوقف والقائمين عليه التوفيق والسداد.
من جانبها، أعربت "العجمي" باسمها ونيابة عن مجلس الإدارة عن امتنانها البالغ لسمو أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة، بما تمثله من حافز معنوي لتشجيع الأعمال الخيرية.
يذكر أن "الخليج 365" كانت حلقة الوصل والوساطة في الأفراج عن 15 مواطناً من المعسرين حيث بادرت مؤسسة وقف الملوان في السداد وإطلاق سراحهم.
أمير جازان ينوه بجهود "وقف الملوان" الخيري بالرياض.. "الخليج 365" حلقة الوصلعبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-05-08
نوّه أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجهود رئيسة مجلس إدارة مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض نورة العجمي على تفاعل المؤسسة مع أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين في سجون المنطقة في قضايا مطالبات مالية، ومساهمتها في إطلاق سراح خمسة عشر نزيلاً ونزيلةً، بعد تسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
وثمّن أمير المنطقة هذه المبادرة المجتمعية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة المعسرين، متمنياً للوقف والقائمين عليه التوفيق والسداد.
من جانبها، أعربت "العجمي" باسمها ونيابة عن مجلس الإدارة عن امتنانها البالغ لسمو أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة، بما تمثله من حافز معنوي لتشجيع الأعمال الخيرية.
يذكر أن "الخليج 365" كانت حلقة الوصل والوساطة في الأفراج عن 15 مواطناً من المعسرين حيث بادرت مؤسسة وقف الملوان في السداد وإطلاق سراحهم.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
03:07 PM
تقديراً لمبادرتهم بإطلاق سجناء الديون وإطلاق سراح 15 نزيلاً ونزيلةً
نوّه أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجهود رئيسة مجلس إدارة مؤسسة وقف الملوان الخيري في مدينة الرياض نورة العجمي على تفاعل المؤسسة مع أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين في سجون المنطقة في قضايا مطالبات مالية، ومساهمتها في إطلاق سراح خمسة عشر نزيلاً ونزيلةً، بعد تسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
وثمّن أمير المنطقة هذه المبادرة المجتمعية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة المعسرين، متمنياً للوقف والقائمين عليه التوفيق والسداد.
من جانبها، أعربت "العجمي" باسمها ونيابة عن مجلس الإدارة عن امتنانها البالغ لسمو أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة، بما تمثله من حافز معنوي لتشجيع الأعمال الخيرية.
يذكر أن "الخليج 365" كانت حلقة الوصل والوساطة في الأفراج عن 15 مواطناً من المعسرين حيث بادرت مؤسسة وقف الملوان في السداد وإطلاق سراحهم.
، أمير جازان ينوه بجهود "وقف الملوان" الخيري بالرياض.. "الخليج 365" حلقة الوصل ،
المصدر : الخليج 365
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