، جامع الملك فهد بسراييفو يكتظ بالمصلين في ثاني ليالي رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشؤون الإسلامية" أوفدت إماماً للتراويح.. وتنفيذ عدة برامج دعوية

اكتظ مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسراييفو بالبوسنة والهرسك، بالمصلين خلال ثاني ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، حيث حضر أكثر من خمسة آلاف مصلٍ من الجنسين للصلاة في الصرح الإسلامي الكبير.

ويقع المسجد، الذي يُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية، في منطقة البلقان، كما يُعد أكبر مسجد نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في جمهورية البوسنة والهرسك.

ويقع في منطقة كثافة سكانية تزيد على 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو بالبوسنة والهرسك.

ويضم المسجد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2018مـ، مركزاً ثقافياً يشتمل على قاعة للمحاضرات تستوعب 300 شخص، ومكتبة مركزية تحتوي أكثر من 10 آلاف عنوان بشكل مبدئي مزودة بقاعات للاطلاع ووحدات للبحث وخلايا استماع ونسخ للأشرطة السمعية والبصرية.

ويحوي المركز المبنى الإداري وسكناً للإمام وآخر لمدير المركز، وقاعة رياضية للألعاب الجماعية التي تتواءم وتوجه المركز الثقافي، كما يضم المركز وحدة للحاسب الآلي ومعملاً لتعليم اللغة العربية.

وأوفدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ فيصل بن سعود العنزي لإمامة المصلين بمسجد الملك فهد بسراييفو، كما تنفذ الوزارة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وتم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور، بينما تقيم الوزارة عدداً من الدورات العلمية والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك في البوسنة والهرسك من خلال هذا المركز.