، مشروع دراسة لإنشاء بنك يعنى بالأوقاف لتطويرها وزيادة قدراتها المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مائدة لقاء جمع محافظ مؤسسة النقد ووفد من غرفة الرياض

استقبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، وفداً من غرفة الرياض، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس منصور الشثري، وأعضاء لجنة الأوقاف أمس؛ وذلك لبحث عدد من المواضيع في قطاع الأوقاف.

وقال نائب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض راجس بن أحمد الدوسري إن اللجنة استعرضت عدداً من المواضيع على المحافظ، وأهمها اقتراح إنشاء بنك يعنى بالأوقاف ويسهم في تطويرها من خلال تنظيم الحركة المالية للأوقاف، ويساعد في كسر الجمود الذي تعانيه بعض الأوقاف، ودراسة إمكانية رهن أصولها والحصول على النقد لزيادة قدراتها المالية في الاستفادة والإفادة منها.

وأضاف "الدوسري": تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتضمن مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل ٥٪ ويعتبر قطاع الأوقاف رافداً من روافد القطاع غير الربحي، بل يعتبر الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تشترك معه في القطاع غير الربحي.

كما تطرق النقاش لعدد من التحديات التي يعاني منها بعض الأوقاف أثناء فتح الحسابات البنكية وصعوبة حركة أموال الأوقاف، وطلب التعاون نحو إيجاد حلول مناسبة لها، كما تطرق الحضور إلى أهمية وضع ضوابط تحد من العمليات غير مرغوب فيها وتساعد الجهات ذات العلاقة في القيام بأدوارها في ضبط حركة النقود دون الإضرار بالعمل الوقفي الهادف إلى مد يد الإحسان، وتأصيل قيمنا المجتمعية والدينية في التلاحم والتعاون لخدمة المجتمع.