شاهد شمس الكويتية تهاجم الرئيس التركي أردوغان

شنّت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا ضدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت: "بأنّ الحكومة التركية هي حكومةٌ حاقدة، وإنّ أردوغان عايش دور الخليفة، رغم أنّه يحملُ أفكارًا علمانية، ويسمح للمثليين جنسيًا بالزواج، كما يمنح تراخيص لدور الدعارة والزنا".

واستهجنت الفنانة شمس الكويتية تصرّف وسلوك بعض العرب إزاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلةً: "ومع ذلك فإنّ بعض العرب في الدول العربية يقومون بتمجيده، ويكنّون بالولاء والانتماء له".

وحول موقفها المناهض لتركيا، قالت الفنانة شمس الكويتية، خلال استضافتها في برنامج ”مجموعة إنسان“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، على قناة (mbc)“ذهبت كثيرًا إلى تركيا، ولمست أنّ الأتراك لا يحبون العرب“، معربة عن استيائها من محبة العرب لتركيا رغم معاملتهم السيئة لهم، فالأتراك عنصريون كثيرًا، لا يتكلمون اللغة العربية رغم اتقان البعض لها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وتابعت شمس الكويتية بالقول:، إنّ ”كتب التاريخ تشهد على سرقة الدولة العثمانية لكنور كثيرة من الدول العربية، وأجزاء من الحجر الأسود بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وكلما كان يموت لهم سلطان، يقومون بوضع جزء من الحجر الأسود على قبورهم“، واصفةً إيّاهم باللصوص وحفنة من السارقين المارقين.