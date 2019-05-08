شاهد هجوم وانتقادات لاذعة ضدّ أسيل عمران

تعرّضت الفنانة السعودية أسيل عمران لسيلٍ من الانتقادات اللاذعة، عقب ظهورها في مشهدٍ مُخلّ بمسلسلها "ماذا لو"، وهي تقبّل رأس أحد أبطال العمل، وانتقد العديد من المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرّف، ووصفوه بغير "اللائق".

وظهرت أسيل في المشهد الحواري مع أحد أبطال العمل الذي يبدو أنه يؤدي دور حبيبها وأنها قررت الانفصال عنه. وبدا المشهد مؤثراً جداً ومليئاً بالعواطف.

ويشارُ إلى أنّ أكثر ما لفت أنظار المتابعين هو قيام الممثل باحتضان أسيل قبل أن تسارع إلى تقبيل رأسه بشدة ثم المغادرة.

وأثارت هذه اللقطة موجة من الانتقادات حيث تساءل الكثير من رواد المواقع عن اسم المسلسل وركزت التعليقات على أن المشهد غير مناسب لأجواء شهر رمضان، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

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يذكرُ أنّ المسلسل يضمّ نخبة من نجوم الخليج مثل نور الغندور وعبد الله عبد الرضا وخالد أمين وروان مهدي وليلى عبد الله وغرور صفر. وهو من تأليف فيصل البلوشي.