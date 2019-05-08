أول تعليق من «المنصوري» على تعيينه رئيسًا لهيئة الطيران المدني

في أول تعليق على تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني، تقدّم عبد الهادي بن أحمد المنصوري، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (لي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع).

وقال المنصوري في تغريدة عبر حسابه على التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده- أيّدهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني، سائلًا الله أن أكون عند حسن ظن القيادة، وأن يمدّني بتوفيقه للمساهمة في تحقيق تطلّعاتها لتطوير قطاع الطيران المدني في المملكة».

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًّا بتعيين المنصوري رئيسًا لهيئة الطيران المدني بمرتبة وزير.

وحصل المنصوري، على عددٍ من المؤهلات العلمية، منها بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز، وله العديد من الخبرات المهنية منها عمله وكيلًا لوزارة الصحة للموارد البشرية، ثم مستشارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديرًا للموارد البشرية، ثم وكيلًا لوزارة النقل للخدمات المشتركة، وتدرج في المناصب إلى أن صدر أمر ملكي بتعيينه مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، في يونيو من العام 2018.