الجالوق يحتفي بـ«الهيكل التنظيمي» الجديد لوزارة التعليم: قرار حكيم

أشاد مدير إدارة التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق باعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، واصفًا هذه الخطوة بـ«القرار الحكيم».

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدّم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بأسمى آيات الشكر والتقدير لاعتماده الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، والذي يؤكد حرصه ودعمه المستمر للتعليم وهو قرار حكيم يتماهى مع التحولات الكبيرة التي تعيشها المملكة في سبيل تحقيق رؤيتها الطموحة».

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وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم؛ حيث يشمل الهيكل المعتمد، الوزير ويضم مكتبه وإدارات «الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، والمتابعة، والإعلام والاتصال، والاستثمار والتخصيص»، بالإضافة إلى مركز الوعي الفكري، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي.

ويتضمّن الهيكل التنظيمي، نائب الوزير للجامعات والابتكار وتتبعه أمانة الملحقيات الثقافية، ومكتب النائب ويتفرع عن ذلك وكالات «البحث والابتكار، والابتعاث، والتعليم الجامعي، والتعليم الجامعي الأهلي»، وتضم كل إدارة إداراتها الفرعية.

ويلي الوزير نائبه، ويضم مكتب النائب والإدارات العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ومركز تطوير المناهج والإدارات العامة للمبادرات النوعية، ويتفرع عن ذلك وكالات «التعليم العام الأهلي، والشؤون المدرسية والبرامج التعليمية، والتعليم العام»، ويشمل الهيكل- كذلك- مساعد الوزير، ويندرج معه مكتب المساعد، وإدارات «أمن المعلومات، والتحول الرقمي، ومراقبة جودة الخدمات، والأمن والسلامة المدرسية»، ويتبع ذلك وكالات «الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، والمشروعات والصيانة»، ويندرج تحت كل وكالة الإدارات الفرعية التابعة لها.