

بريدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم, وجب بن علي العتيبي، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة القصيم، العتيبي بتكليفه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها فرع الوزارة وإداراته بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها ، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخص جميع أفراد المجتمع، منوهاً سموه باهتمام ودعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمساجد والدعوة والإرشاد.

من جانبه، أعرب العتيبي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على الاستقبال، ومتابعته لأعمال الوزارة في المنطقة، داعياً الله أن يعينه في خدمة الدين والوطن.

// انتهى //

14:54ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية المكلف بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.