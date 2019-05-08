السعودية اليوم / جوازات عسير تطلق الحملة التوعوية للمحافظة على الجواز



أبها 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

بدأت جوازات منطقة عسير تنفيذ الحملة التوعوية بأهمية المحافظة على جواز السفر تحت شعار ( لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك ) التي دشنها مؤخرا، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ويتم تنفيذها في جميع جوازات المناطق بما في ذلك المطارات الدولية والإقليمية والمنافذ البرية والبحرية.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الحسين أن الجوازات تقوم بهذه الحملة سنوياً مع بداية الإجازة الصيفية وتستهدف المواطنين خصوصاً الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة وتعمل على توعيتهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر وحثهم على التخطيط الجيد للسفر بوقت كاف.

وأشار العميد الحسين إلى أن جوازات عسير أنهت الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الحملة، داعيا المواطنين الراغبين للسفر إلى خارج المملكة الحرص على وثائقهم و عدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها وتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها والتأكد من صلاحية سريان الجواز وزيارة موقع المديرية العامة للجوازات للاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي.

كما دعا العميد الحسين المواطنين إلى مراجعة الجوازات لتجديد الجواز قبل السفر بوقت كاف وعدم التأجيل لتجنب الازدحام والاستفادة من خدمة "أبشر" في الحصول على الجواز أو تجديده إلكترونيا.

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14:41ت م

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