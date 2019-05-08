السعودية اليوم / أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي



الدمام 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب عبدالرحمن الزامل وعدد من منسوبي الجمعية.

واطلع سموه على الدليل التوثيقي لجائزة التطوع

وأشاد سموه بالتقرير وجهود القائمين عليه، مؤكداً حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الاسلامي الحنيف.

من جانبه قدم الزامل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلاً الله التوفيق والسداد.

//انتهى//

14:41ت م

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الدمام 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب عبدالرحمن الزامل وعدد من منسوبي الجمعية.واطلع سموه على الدليل التوثيقي لجائزة التطوع السعودية الذي احتوى على مجالات وفروع الجائزة وشرح المعايير والإحصاءات ومخرجات الجائزة والمعرض الوطني "جهود" التطوع الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.وأشاد سموه بالتقرير وجهود القائمين عليه، مؤكداً حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الاسلامي الحنيف.من جانبه قدم الزامل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلاً الله التوفيق والسداد.//انتهى//14:41ت م0067

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