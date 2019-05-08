‏‫ع / السعودية اليوم / بلدية ضمد تواصل حملاتها على المنشآت الغذائية ومحال إعداد وتجهيز وبيع الأغذية



ضمد 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة ضمد جولاتها الصحية والرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، حيث شملت الجولات متابعة المطاعم والمحال التجارية والأسواق الرمضانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، حيث تستمر الحملة طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس البلدية عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولات نحو ٨٣٠ كيلو جرامًا من المعجنات واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، مفيدا أن البلدية طبقت التعليمات وذلك ضمن لوائح الجزاءات والغرامات.

وأضاف أن الجولات الرقابية مستمرة من خلال أربع فترات يومياً طيلة شهر رمضان، داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 940.

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14:35ت م

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