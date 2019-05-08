السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يعزي في وفاة قاضي التمييز سابقا محمد بن عواف



جيزان 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لأسرة " عواف " في وفاة قاضي التمييز المتقاعد الشيخ محمد بن محمد حسين عواف - رحمه الله -. سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر أفراد أسرة عواف عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان, على مواساته لهم، داعين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.

//انتهى//

14:35ت م

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