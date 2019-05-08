

الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ماجد بن سليمان الحسين وعدد من منسوبي الفرع ، الذين قدّموا لسموه تقارير عن الأعمال الميدانية لفرع الهيئة بالرياض والمؤتمر الوطني للحسبة .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة ميدانياً وفكرياً متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

// انتهى //

14:23ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.