السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من محافظة بينهم طفلا



الخليل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلاً وشابًا فلسطينيًا، وأصابت العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء ثابت محمود النجار من بلدة يطا، فيما اعتقلت الطفل زكريا فايق جميل نصار من مخيم الفوار أثناء عبوره مفترق الفوار جنوب الخليل.

وفي نفس السياق أصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم طلبة مدارس، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وتم معالجتهم ميدانيا.

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14:16ت م

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