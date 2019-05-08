السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

وقدم السفراء لسمو أمير منطقة الرياض التهنئة باسمهم ونيابة عن جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بشهر رمضان.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره على التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير والنماء والازدهار.

// يتبع //

14:07ت م

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