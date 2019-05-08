السعودية اليوم / الدوريات الأمنية بعسير تكثف جهودها خلال شهر رمضان



أبها 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

بدأت الدوريات الأمنية في منطقة عسير تنفيذ خطة أمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى خلال شهر رمضان المبارك مركزة على أوقات الذروة ووقت الإفطار وصلاة التراويح .

وأوضح مدير الدوريات الأمنية بعسير العقيد علي الواقدي في تصريح لوكالة الأنباء

وعن أبرز الخطط الأمنية للموسم السياحي القادم وإجازة الصيف التي تشهد خلالها المنطقة إقبالاً كبيراً من السياح من داخل المملكة وخارجها، أشار العقيد الواقدي إلى أن الدوريات الأمنية أعدت خطة مكثفة لتغطية جميع المواقع السياحية في منطقة عسير ومساندة الجهات الأمنية الأخرى ، وهذه الخطط تكون تحت قيادة مدير شرطة المنطقة ويتم التنسيق بين الجهات الحكومية خاصة الأمنية منها في آليات التنفيذ ، مؤكداً أن الدوريات الأمنية حققت ولله الحمد خلال السنوات السابقة إنجازات أمنية كبيرة أسهمت في نجاح المواسم السياحية على الرغم من توافد أعداد كبيرة من السياح، وهو ما نتطلع لتواصله هذا العام بإذن الله.

// انتهى //

14:07ت م

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أبها 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسبدأت الدوريات الأمنية في منطقة عسير تنفيذ خطة أمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى خلال شهر رمضان المبارك مركزة على أوقات الذروة ووقت الإفطار وصلاة التراويح .وأوضح مدير الدوريات الأمنية بعسير العقيد علي الواقدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن خطط الدوريات الأمنية في الضبط الأمني تتواصل طوال العام، مع تكثيف الجهود والحضور الميداني في المواسم والمناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن دوريات عسير وضعت خططها لشهر رمضان المبارك هذا العام وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وبمتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وتتضمن تكثيف وجود الأفراد والضباط في المواقع العامة والشوارع الرئيسة وداخل الأحياء وفي مداخل الأسواق التجارية وحول المساجد التي تشهد ازدحاماً خلال أداء صلاة التراويح وبالقرب من الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى ضبط الأمن في أطراف المدن والقرى.وعن أبرز الخطط الأمنية للموسم السياحي القادم وإجازة الصيف التي تشهد خلالها المنطقة إقبالاً كبيراً من السياح من داخل المملكة وخارجها، أشار العقيد الواقدي إلى أن الدوريات الأمنية أعدت خطة مكثفة لتغطية جميع المواقع السياحية في منطقة عسير ومساندة الجهات الأمنية الأخرى ، وهذه الخطط تكون تحت قيادة مدير شرطة المنطقة ويتم التنسيق بين الجهات الحكومية خاصة الأمنية منها في آليات التنفيذ ، مؤكداً أن الدوريات الأمنية حققت ولله الحمد خلال السنوات السابقة إنجازات أمنية كبيرة أسهمت في نجاح المواسم السياحية على الرغم من توافد أعداد كبيرة من السياح، وهو ما نتطلع لتواصله هذا العام بإذن الله.// انتهى //14:07ت م0055

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