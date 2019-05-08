انت الان تتابع تفاصيل خبر النفط السعودي يحمي قرارات ترامب بشأن إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 01:49 مساءً - أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أن زيادة السعودية لإنتاجها من النفط جاء لتلبية الحاجات الناتجة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال بيري لقناة "سي.أن.بي.سي" يوم الثلاثاء إن "حلفاءنا، السعودية مثلاً، يزيدون إنتاجهم لتلبية تلك الحاجات ذات الصلة بعقوبات إيران"، مضيفاً أن "الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم هي عدم التعامل مع إيران".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 22 أبريل الماضي عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة بشراء النفط الإيراني مطلع مايو الجاري، كانت قد منحتها لثمانية دول، وذلك بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على إيران وخروجها من سوق النفط العالمي، مقابل تعهد الرياض وأبوظبي في تلبية الحاجة والمساهمة في استقرار الأسعار عالمياً، بحسب بيان للبيت الأبيض.

ونهاية الشهر الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح استعداد بلاده لتلبية طلب مستهلكي النفط من خلال تعويض نقص الإمدادات الإيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية.

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وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع الماضي متجاوزة 75 دولاراً للبرميل، لأسباب منها بواعث القلق بشأن تراجع الإمدادات الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا بالإضافة إلى الصراع في ليبيا.

واستجابة الرياض لضغوط ترامب بشأن ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية يتزامن مع دعوات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالباً السلطات السعودية بعدم زيادة إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال بوتين في تصريحات صحفية يوم 27 أبريل الماضي إن روسيا انضمت إلى اتفاق (أوبك+) لأنه كانت هناك حاجة لتنسيق السياسة الخاصة بالأسعار في السوق، مشيراً إلى إلتزام بلاده في بنود الاتفاق وأنه لم يتلقى أي مؤشرات من أعضاء المنظمة المصدرة للنفط بشأن تخفيض الإنتاج.