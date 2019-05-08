السعودية | المنصوري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة الطيران المدني

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رفع معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير .

وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى أداء الطيران المدني وإكمال مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني دعمًا للتنمية الاقتصادية وتطوير صناعة النقل الجوي.

وعمل المنصوري وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعلى البرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL ، مساعدًا لوزير النقل، ووكيلاً بوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشرفًا على الموارد البشرية .

كما عمل سابقًا نائبًا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، ومديرًا لإدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، والناظر الإداري للتوظيف الدولي / توظيف السعوديين بأرامكو السعودية، ومؤسسا ومديرا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة، إضافة إلى عمله رئيسًا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM ، وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO.

وشارك الأستاذ عبدالهادي المنصوري في عضوية مجموعة من المجالس واللجان وفرق العمل، منها عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، ورئيسًا للجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى عضويته سابقًا في لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة، وعمله رئيسًا لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة، وعضوا في لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي علاوة على العديد من اللجان الأخرى.