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إزالة مخلفات 199 حمولة شاحنة شمال الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفعت بلدية شمال الرياض اليوم الأربعاء، مخلفات بعدد 199 حمولة شاحنة، وأزالت أنقاض بمقدار ٣٣٠م٣ وذلك حرصًا من أمانة منطقة الرياض على إزالة التلوث البصري.
وأكدت أمانة الرياض أنه تمت إزالة ٩٧٨ ملصقاً و٦٦ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.
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