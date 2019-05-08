شكرا لقرائتكم القصبي عن قرار الوزراء بشأن التسجيل العيني للعقار: يعزز موثوقية الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-08 القصبي عن قرار الوزراء بشأن التسجيل العيني للعقار: يعزز موثوقية الملكية متابعات الخليج 365 - الرياض أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار الإشراف على التسجيل العيني، يعزز موثوقية ملكية العقار.

وقال القصبي إن تبيان طبيعة التسجيل العيني ووصفه والحقوق الخاصة به، سيكون له أثر كبير في إيجاد قطاع عقاري حيوي وجاذب.

من جهته، شكر وزير الإسكان ماجد الحقيل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور قرار مجلس الوزارء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية الإشراف على نظام التسجيل العيني، مؤكدًا أنه سيكون له أثر في رفع كفاءة وسرعة إجراءات تسجيل العيني للعقار.









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