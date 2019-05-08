الان تتابع إغلاق 4 منشأت نسائية بالرياض لمخالفة الأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: شنت وحدة الخدمات النسائية ببلدية العليا، التابعة لأمانة منطقة الرياض، عدد 86 زيارة ميدانية، على منشآت نسائية،أسفرت عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية ضدها.

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