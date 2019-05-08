شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تطلق بوابتها التفاعلية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابتها الإلكترونية التفاعلية الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في كل ما يخص رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تسهيل الوصول لكل الخيارات والمزايا بسلاسة وفي خطوات معدودة وسريعة، عبر إعادة تصميم البوابة في إطار العمل المستمر لتطوير ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية ومواكبة التحول

الرقمي، والذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها وتنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الحج والعمرة في تعزيز مبدأ التعاملات الإلكترونية من خلال الاستمرار في تطوير البوابة الإلكترونية، وتضمينها كافة الخدمات المطلوبة سواء لمقدمي خدمات الحج والعمرة، والمستفيدين من هذه الخدمات من شركات وأفراد سواء من داخل المملكة أو خارجها، وبالطريقة التي توفر عليهم الوقت والجهد من خلال إعادة تصميم وهندسة الموقع الإلكتروني بشكل مبتكر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس صلاح باسيف أن البوابة الجديدة تحتوي على خيارات أكثر مرونة للوصول إلى مختلف الخدمات، وتوفير البحث البسيط والمتقدم واستخدام المرشحات التي تصل بالزائر إلى غايته في وقت قياسي، إضافة إلى إمكانية وسم أي معلومة وربطها بمعلومات أخرى في المحتوى.

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وأضاف باسيف أن هندسة البوابة الإلكترونية تمت بطريقة الطبقات الأفقية للمعلومات، وهو الأسلوب الذي يتيح التطوير والتوسع والنمو في داخل الموقع دون التأثير على أدائه أو كامل محتواه، كما تم تصميمه بشكل يقلل الجهد والتكلفة في عملية التطوير المستقبلية وبأسلوب مرن يساعد في الحفاظ على أداء الموقع واستمرارية تقديم خدماته حتى خلال أعمال الصيانة أو عمليات التطوير الكبيرة، علاوة على المرونة التي توفر السهولة في التنقل في محتوى الموقع، والاستفادة مما يقدمه الموقع بشكل عام.

ويأتي الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني للوزارة في شكله الجديد إلى تعزيز جسور التواصل ما بين مزود الخدمات ممثلاً في مركز خدمات الحج والعمرة وبين الشركات والمستثمرين في القطاع مثل شركات العمرة والحج ومنشآت الإسكان وشركات النقل، بهدف توفير أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية.

ويتميز موقع الوزارة الجديد بالقدرة الكبيرة على التفاعل مع المستخدم، إضافة إلى قدرة الموقع على محورة محتواه حول احتياجات الزائر، فإنه يسهل وصوله إلى المعلومات الأساسية، ومع وجود أكثر من 30 خدمة موزعة على حجاج الداخل والخارج والمعتمرين، وبإمكانية التصفح باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بمتوسط 55 صفحة لكل لغة، علما أنه ستضاف قريبا 4 لغات.

كما يوفر الموقع خدمة التنبيه المباشر لإعلام المستخدمين بأحدث المستجدات و الأخبار التي تخص الحج والعمرة، إضافة إلى تصميمه وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية لتصميم البوابات والمواقع التفاعلية المتقدمة.