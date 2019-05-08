شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على غالبية مناطق المملكة.. اليوم «الأربعاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.