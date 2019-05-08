هيئة المواصفات: علامة الجودة إلزامية على منتجات السيراميك بدءً من 13 سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء إلزام منتجات السيراميك، بما في ذلك البورسلان بالحصول على علامة الجودة السعودية، من يوم 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019م ،مؤكدت منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها بالأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العلامة.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات الحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة https://jeem1.saso.gov.sa/.

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يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت سابق على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس (Type 5) المتمثِّل بالإلزام بعلامة الجودة، وفق التفاصيل التي أعلن عنها باللائحة الفنية لمواد البناء رقم (م. إ-161-17-07-03).

وأكدت هذه الخطوة حرص الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودي وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها .

وأوضحت هيئة المواصفات أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزِّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.