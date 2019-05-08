محمد بن مسعود - الدمام - عبّرت عن تمنياتها باطراد التقدم للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ بهذه المناسبة، معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ "بوتين" بذكرى يوم النصر لبلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-08 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ بهذه المناسبة، معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements 08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 12:57 PM عبّرت عن تمنياتها باطراد التقدم للشعب الصديق عبّرت عن تمنياتها باطراد التقدم للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين؛ بهذه المناسبة، معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ "بوتين" بذكرى يوم النصر لبلاده ،

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